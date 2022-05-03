США намерены в мае активизировать работу в ООН по резолюции по КНДР

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты в мае будут добиваться продвижения в работе над резолюцией по КНДР, предусматривающей ужесточение санкций против Пхеньяна из-за ракетных испытаний.
США намерены в мае активизировать работу в ООН по резолюции по КНДР
  • AP
  • © John Minchillo

«Мы предложили в Совете Безопасности ООН резолюцию по КНДР и планируем в этом месяце продвигаться по ней вперёд. Мы обеспокоены ситуацией, многочисленными нарушениями КНДР резолюций Совета Безопасности. Мы надеемся, что сможем добиться единства Совета в осуждении действий КНДР», — цитирует её ТАСС.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости.

До этого министр обороны Японии Нобуо Киси заявлял, что запущенная Северной Кореей 24 марта межконтинентальная баллистическая ракета способна достигнуть любой точки США.

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