Соединённые Штаты никогда не теряют возможности обратить любой конфликт в дополнительный доход, считает активистка Клэра Кларк. По её мнению, это же касается и нынешней ситуации на Украине.

«Вне всякого сомнения, они уже получают от этого прибыль с самого начала кризиса. Например, если говорить о нашей компании Raytheon, которая спекулирует на локальных конфликтах, её акции поднялись на более чем 15% с начала этого года. Это почти целиком обусловлено теми доходами, которые получены от продажи оружия Украине», — сказала она RT.

Как заявила Кларк, Raytheon и «другие торговцы смертью» уже заработали «миллиарды кровавых денег за счёт страдания украинского народа и продолжат это делать».

Поставки американского оружия украинскому правительству «и его военным союзникам фашистского толка» препятствуют достижению долгосрочного мира на Украине, добавила активистка.

В конце апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Украина получила большую часть обещанных США гаубиц, а более 50 военных ВСУ, прошедших подготовку по использованию вооружений, уже вернулись в страну.