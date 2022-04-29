В Пентагоне сообщили о получении Украиной больше половины обещанных США гаубиц

Украина получила большую часть обещанных США гаубиц, а более 50 военных ВСУ, прошедших подготовку по использованию вооружений, уже вернулись в страну, заявил в эфире CNN официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Более половины из 90 обещанных США гаубиц уже на Украине. Я бы также отметил, что более 50 украинских артиллеристов, которые проходили подготовку за пределами Украины, в последнюю неделю также вернулись в страну», — цитирует его РИА Новости.

Кирби отметил, что не располагает данными об использовании указанного вооружения. При этом он подтвердил, что оружие находится на Украине и готово к использованию.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн.

Как отмечается, данный пакет помощи включает в себя тяжёлую артиллерию, гаубицы, боеприпасы, тактические БПЛА.