В Литве сообщили о смене формата военной помощи Украине из-за нехватки ресурсов

Литва практически исчерпала собственные ресурсы за счёт военной помощи Украине, в связи с чем Вильнюс переходит на другой принцип её формирования, заявил в интервью порталу 15min.lt командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«Литва к настоящему времени передала Украине практически всё возможное из своих военных ресурсов. Теперь будем применять иной вариант», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что новый подход подразумевает военные закупки, которые Литва будет осуществлять самостоятельно или с помощью других стран для передачи Киеву с учётом потребностей и пожеланий украинской стороны.

Ранее стало известно, что Литва возобновляет военное обучение украинских военнослужащих.