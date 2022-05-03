В Литве сообщили о смене формата военной помощи Украине из-за нехватки ресурсов

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Литва практически исчерпала собственные ресурсы за счёт военной помощи Украине, в связи с чем Вильнюс переходит на другой принцип её формирования, заявил в интервью порталу 15min.lt командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
В Литве сообщили о смене формата военной помощи Украине из-за нехватки ресурсов
  • globallookpress.com
  • © Lukas Balandis

«Литва к настоящему времени передала Украине практически всё возможное из своих военных ресурсов. Теперь будем применять иной вариант», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что новый подход подразумевает военные закупки, которые Литва будет осуществлять самостоятельно или с помощью других стран для передачи Киеву с учётом потребностей и пожеланий украинской стороны.

Ранее стало известно, что Литва возобновляет военное обучение украинских военнослужащих.

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