В Литве сообщили о смене формата военной помощи Украине из-за нехватки ресурсов
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«Литва к настоящему времени передала Украине практически всё возможное из своих военных ресурсов. Теперь будем применять иной вариант», — цитирует его ТАСС.
Он уточнил, что новый подход подразумевает военные закупки, которые Литва будет осуществлять самостоятельно или с помощью других стран для передачи Киеву с учётом потребностей и пожеланий украинской стороны.
Ранее стало известно, что Литва возобновляет военное обучение украинских военнослужащих.