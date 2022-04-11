Армия Литвы будет обучать украинских военных использованию противотанкового вооружения

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Литва возобновляет военное обучение украинских военнослужащих. Основное внимание уделят использованию противотанкового вооружения, заявил главнокомандующий литовскими ВС Вальдемарас Рупшис.
Армия Литвы будет обучать украинских военных использованию противотанкового вооружения
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«Мы будем обучать (использованию. — RT) того вооружения, которое у нас есть... Обобщая, можно сказать, что большей частью мы будем тренировать их пользоваться противотанковым вооружением», — сказал Рупшис журналистам, его слова приводит Интерфакс.

Рупшис добавил, что обучение начнётся в ближайшее время. Число прибывающих украинских военных он не назвал.

Ранее пленный боевик «Айдара» рассказал, как иностранные инструкторы из Литвы тренировали бойцов нацбатальона зачищать и захватывать здания, а также отметил, что перед националистами стояла задача по наступлению на населённый пункт в Донбассе.

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