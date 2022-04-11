Армия Литвы будет обучать украинских военных использованию противотанкового вооружения

Литва возобновляет военное обучение украинских военнослужащих. Основное внимание уделят использованию противотанкового вооружения, заявил главнокомандующий литовскими ВС Вальдемарас Рупшис.

«Мы будем обучать (использованию. — RT) того вооружения, которое у нас есть... Обобщая, можно сказать, что большей частью мы будем тренировать их пользоваться противотанковым вооружением», — сказал Рупшис журналистам, его слова приводит Интерфакс.

Рупшис добавил, что обучение начнётся в ближайшее время. Число прибывающих украинских военных он не назвал.

Ранее пленный боевик «Айдара» рассказал, как иностранные инструкторы из Литвы тренировали бойцов нацбатальона зачищать и захватывать здания, а также отметил, что перед националистами стояла задача по наступлению на населённый пункт в Донбассе.