Швеция ускорила укрепление обороноспособности страны

Ситуация на Украине может обернуться значительными последствиями, в связи с чем оборонный бюджет будет увеличен максимально оперативно, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

«Мы должны приспособиться к этим новым условиям, укреплять нашу оборону, мы ускоряем этот процесс. Как и Германия, мы увеличим наши расходы на оборону как можно скорее до 2% ВВП», — цитирует её РИА Новости.

По словам шведского премьера, вопросы об укреплении обороноспособности страны включают также и обсуждение перспектив членства в НАТО.

Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде ранее заявила в эфире финского телеканала MTV, что Швеция пока не приняла решения относительно вступления в НАТО.

До этого власти выступили против проведения референдума по членству в НАТО.