Глава МИД Сийярто сообщил о возобновлении работы посольства Венгрии в Киеве

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил о возобновлении работы в Киеве посольства Венгрии, которое ранее было перемещено во Львов.
Глава МИД Сийярто сообщил о возобновлении работы посольства Венгрии в Киеве
  • Gettyimages.ru

Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсетях.

По его словам, Венгрия «подобно другим странам ЕС» решила вернуть своё посольство в украинскую столицу, так как «условия безопасности это позволяют».

«В выходные мы провели физическую часть переезда, так что отныне венгерское посольство работает в Киеве», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей страны в связи с оскорбительными высказываниями украинских властей в адрес венгерского руководства.

В Венгрии говорили, что считают неприемлемыми обвинения украинского руководства после помощи, оказанной украинским гражданам и беженцам. 

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