Глава МИД Сийярто сообщил о возобновлении работы посольства Венгрии в Киеве
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Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсетях.
По его словам, Венгрия «подобно другим странам ЕС» решила вернуть своё посольство в украинскую столицу, так как «условия безопасности это позволяют».
«В выходные мы провели физическую часть переезда, так что отныне венгерское посольство работает в Киеве», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава МИД Венгрии заявил, что посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей страны в связи с оскорбительными высказываниями украинских властей в адрес венгерского руководства.
В Венгрии говорили, что считают неприемлемыми обвинения украинского руководства после помощи, оказанной украинским гражданам и беженцам.