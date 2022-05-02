The Hill: Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями

США и их союзники загнали себя в ловушку, введя санкции в отношении России. Об этом пишет американское издание The Hill.

Отмечается, что, как предполагалось, беспрецедентные санкции, введённые странами Запада, в том числе США, должны были «уничтожить российскую экономику», но в реальности они наносят ущерб не только России, но и тем странам, которые их ввели.

«Запад фактически оказался в ловушке», — пишет автор статьи.

В материале говорится, что санкции и усугубляющийся конфликт способствуют росту цен на товары и энергоресурсы и приводят к увеличению доходов России, несмотря на значительное сокращение её экспорта.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США и их союзники в ближайшие недели продолжат вводить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине.