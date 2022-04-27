Блинкен: США и союзники продолжат вводить санкции против России из-за Украины

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США и их союзники в ближайшие недели продолжат вводить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
Блинкен: США и союзники продолжат вводить санкции против России из-за Украины
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«Мы продолжим вводить новые санкции в предстоящие недели. Мы не остановимся до тех пор, пока Россия не прекратит (спецоперацию на Украине. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

По словам американского дипломата, администрация США сконцентрируется на дополнительных секторах российской экономики в ужесточении санкционных мер для усиления давления на Москву.

Польский премьер Матеуш Моравецкий ранее признал, что Россия «неплохо справляется» с санкциями.

Американская компания Visa Inc., прекратившая работу в России, заявила, что потеряла $60 млн в связи с ситуацией на Украине.

По словам вице-премьера России Александра Новака, санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице.

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