В Польше выразили готовность помочь странам ЕС отказаться от российских энергоносителей
- AP
«Мы готовы поделиться нашим опытом строительства инфраструктуры, как стать быстро полностью независимыми от России», — цитирует её РИА Новости.
По словам министра, Польша готова проявить солидарность и обеспечить другие страны нероссийскими углеводородами.
«Надо немедленно отказаться от российской нефти и газа. Мы поддержим все санкции на российские углеводороды. У нас уже есть уголь, затем идёт нефть, а следующий шаг — газ», — сказала Москва.
Польский замминистра иностранных дел Павел Яблоньский ранее выступил за введение антироссийских финансовых рестрикций вплоть до конфискации денежных средств.
Польский премьер Матеуш Моравецкий признал, что Россия «неплохо справляется» с санкциями.