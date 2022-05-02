В Польше выразили готовность помочь странам ЕС отказаться от российских энергоносителей

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В Варшаве готовы помочь странам ЕС отказаться от российских энергоносителей, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
В Польше выразили готовность помочь странам ЕС отказаться от российских энергоносителей
  • AP

«Мы готовы поделиться нашим опытом строительства инфраструктуры, как стать быстро полностью независимыми от России», — цитирует её РИА Новости.

По словам министра, Польша готова проявить солидарность и обеспечить другие страны нероссийскими углеводородами.

«Надо немедленно отказаться от российской нефти и газа. Мы поддержим все санкции на российские углеводороды. У нас уже есть уголь, затем идёт нефть, а следующий шаг — газ», — сказала Москва.

Польский замминистра иностранных дел Павел Яблоньский ранее выступил за введение антироссийских финансовых рестрикций вплоть до конфискации денежных средств.

Польский премьер Матеуш Моравецкий признал, что Россия «неплохо справляется» с санкциями.

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