Политолог Светов осудил заявление еврокомиссара о «попытке России разделить Евросоюз»

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Дарья Ускова
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что требование России платить за газ в рублях в Еврокомиссии считают «попыткой разделить Евросоюз».
Политолог Светов осудил заявление еврокомиссара о «попытке России разделить Евросоюз»
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«Это люди, которые призрели вообще все правила международных отношений, права собственности, в том числе права частной собственности, заявляют о конфискации имущества без суда, о том, что деньги Российской Федерации они отберут и отдадут Украине. При этом они рассуждают о корректности или некорректности наших действий», — сообщил эксперт.

Как отметил Светов, России стоит не обращать внимания на подобные заявления, а продолжать и далее вести свою политику.

«Наша позиция следующая: поставляем газ — платите. В рублях. Не хотите платить — не будет газа... Вы ввели эти санкции, почему мы должны подчиняться вашим санкциям?» — добавил специалист.

Комментируя якобы попытку России разделить Евросоюз, он отметил, что как раз таки государства ЕС всё время стараются разделить Россию и дружественные ей страны.

Ранее в ЕК пожаловались на «попытки России разделить ЕС» с помощью оплаты газа рублями.

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