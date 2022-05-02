На Кипре добиваются разрешения Брюсселя на поставку российских вертолётов в обход санкций
- РИА Новости
Он отметил, что рестрикции мешают европейским странам получить доступ к собственным системам пожаротушения.
«Министр иностранных дел уже проинформирован об этом, и в Брюсселе предпринимаются шаги, чтобы позволить Республике Кипр арендовать российские вертолёты для нужд пожаротушения в этом году», — цитирует министра ТАСС.
Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.
До этого Чехия, Литва, Австрия, Португалия, Германия, Дания, Канада, Франция, Кипр и ряд других стран объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.