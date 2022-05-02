На Кипре добиваются разрешения Брюсселя на поставку российских вертолётов в обход санкций

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Власти Кипра добиваются от Брюсселя одобрения на использование в обход антироссийских санкций ЕС вертолётов из России, которые способны тушить лесные пожары, заявил министр сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды Костас Кадис.
На Кипре добиваются разрешения Брюсселя на поставку российских вертолётов в обход санкций
  • РИА Новости

Он отметил, что рестрикции мешают европейским странам получить доступ к собственным системам пожаротушения.

«Министр иностранных дел уже проинформирован об этом, и в Брюсселе предпринимаются шаги, чтобы позволить Республике Кипр арендовать российские вертолёты для нужд пожаротушения в этом году», — цитирует министра ТАСС.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

До этого Чехия, Литва, Австрия, ПортугалияГермания, Дания, Канада, Франция, Кипр и ряд других стран объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.

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