На Кипре добиваются разрешения Брюсселя на поставку российских вертолётов в обход санкций

Власти Кипра добиваются от Брюсселя одобрения на использование в обход антироссийских санкций ЕС вертолётов из России, которые способны тушить лесные пожары, заявил министр сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды Костас Кадис.

Он отметил, что рестрикции мешают европейским странам получить доступ к собственным системам пожаротушения.

«Министр иностранных дел уже проинформирован об этом, и в Брюсселе предпринимаются шаги, чтобы позволить Республике Кипр арендовать российские вертолёты для нужд пожаротушения в этом году», — цитирует министра ТАСС.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

До этого Чехия, Литва, Австрия, Португалия, Германия, Дания, Канада, Франция, Кипр и ряд других стран объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.