Зеленский назвал недопустимым приём Турцией российских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о двойных стандартах со стороны Турции, которая выступает посредником на переговорах и в то же время готовится принимать российских туристов.

«С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов (для россиян. — RT)», — приводит РИА Новости его слова в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Зеленский сообщил, что такие шаги являются недопустимыми, если страны хотят «иметь дружеские отношения».

«Нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты. Это несправедливо», — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским сообщил о готовности Анкары выступить одним из гарантов безопасности Украины.

28 апреля в Кремле заявили, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе с учётом переговоров российского лидера с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.