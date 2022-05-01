Байден обсудил со спикером палаты представителей Пелоси её визит в Киев

Президент США Джо Байден обсудил со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси её поездку в Киев. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент Байден сегодня переговорил со спикером Пелоси после её возвращения в Польшу, чтобы обсудить её визит на Украину и встречу с президентом Зеленским», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Соединённые Штаты оказывают давление на европейские страны по вопросу оказания помощи Украине.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что США стремятся любыми силами затянуть российскую военную спецоперацию на Украине.