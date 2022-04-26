Антонов: США пытаются любыми силами затянуть спецоперацию на Украине

В Вашингтоне стремятся любыми силами затянуть российскую военную спецоперацию на Украине, заявил посол России в Вашингтоне, комментируя запрос Белого дома к конгрессу о дополнительных ассигнованиях для обеспечения бесперебойного потока вооружений Киеву.

Дипломат обратил внимание на то, что общая сумма военной помощи с момента прихода нынешней администрации к власти превысила $4 млрд.

«Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России и воевать до последнего украинца... Может быть, лучше использовать эти средства для простых американцев, на которых обрушилась рекордная инфляция?» — предложил Антонов.

По мнению российского посла, в Вашингтоне хотят сохранить очаг нестабильности в Европе и таким образом сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции США на мировой арене.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.

Позже Минобороны США сообщило о планах отправить на Украину до конца апреля комплексы Stinger и Javelin, а также другое оборудование.