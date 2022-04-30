Военный аналитик Риттер заявил о давлении США на Европу по вопросу оказания помощи Украине

Соединённые Штаты оказывают давление на европейские страны по вопросу оказания помощи Украине. Об этом в беседе с RT заявил американский военный аналитик Скотт Риттер.

«Германия, как и другие страны Европы, испытывает на себе огромное давление со стороны США на предмет того, чтобы предпринимать какие-то действия, чтобы было заметно, что они стремятся помочь Украине», — заявил Риттер.

Он также отметил, что украинская армия несёт большие потери и находится «на грани поражения».

«И если Украина потерпит поражение (и при этом будет известно, что Германия ничего по этому поводу не сделала), это создаст определённые проблемы политического характера для её руководства», — заключил Риттер.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что США стремятся любыми силами затянуть российскую военную спецоперацию на Украине.