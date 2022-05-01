The Telegraph рассказала о разделе мира на два враждующих блока в ближайшем будущем
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По словам журналиста, события в Европе «привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами».
Как отмечается, новый виток противостояния между Москвой и Вашингтоном способен расколоть планету на два соперничающих лагеря и покончить с эпохой глобализации.
Халлиган добавил, что очертания будущих альянсов можно увидеть уже сейчас.
Подчёркивается, что США, Евросоюз и Великобритания теперь не считают Россию дружественной страной, однако в мире есть мощные государства, сохраняющие тёплые отношения с ней. Среди них — Индонезия, Китай и Индия.
Как отметил обозреватель, эти влиятельные силы оказывают Москве политическую поддержку и наращивают товарооборот с ней.
Ранее политолог Сэмане Экван в статье для издания Kayhan заявила, что Соединённые Штаты не смогли установить однополярный миропорядок и закрепить свою лидирующую роль в нём после окончания холодной войны.
Аналитик хорватского издания Geopolitika Зоран Метер перечислил внешнеполитические ошибки США, совершённые после распада Советского Союза.