В Финляндии предложили укрепить заграждения на ключевых участках границы с Россией

Командующий пограничной охраной в Финляндии Марко Турунен в эфире MTV3 заявил о необходимости более эффективных пограничных заграждений на важных участках российско-финляндской границы.

«Это важное решение — начать строительство заборов на восточной (российской) границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», — сказал он.

Пограничные заграждения планируют для зон повышенного риска и критичных зон, например, для пунктов пересечения границы и территории рядом с ними, пишет РИА Новости.

Агентство напоминает, что граница Финляндии с Россией по протяжённости составляет 1340 км, она сопровождается изгородью из колючей проволоки.

Президент Финляндии Саули Ниинистё признаёт, что вступление страны в НАТО повлечёт последствия, Россия, возможно, «будет группировать или создавать новые базы, войска, а также вооружения в этом районе».