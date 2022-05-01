Шольц пообещал помочь странам, которые будут испытывать проблемы голода

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Германия намерена помогать странам, которые будут испытывать проблемы голода из-за продовольственного кризиса, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления в Дюссельдорфе.
Шольц пообещал помочь странам, которые будут испытывать проблемы голода
  • AP

«Мы должны беспокоиться о том, что будут те, кто станет голодать, что есть страны, которые более не могут позволить себе купить зерно для своего населения... Мы не бросим эти бедные страны, мы их поддержим», — сказал Шольц. Его слова приводит DPA.

Канцлер напомнил, что Украина, как один из основных поставщиков зерна, ограничена в своих возможностях для экспорта, пишет РИА Новости.

Как ранее заявили в МИД России, введённые Западом санкции лишь усугубили мировой продовольственный кризис.

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