Шольц пообещал помочь странам, которые будут испытывать проблемы голода

Германия намерена помогать странам, которые будут испытывать проблемы голода из-за продовольственного кризиса, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления в Дюссельдорфе.

«Мы должны беспокоиться о том, что будут те, кто станет голодать, что есть страны, которые более не могут позволить себе купить зерно для своего населения... Мы не бросим эти бедные страны, мы их поддержим», — сказал Шольц. Его слова приводит DPA.

Канцлер напомнил, что Украина, как один из основных поставщиков зерна, ограничена в своих возможностях для экспорта, пишет РИА Новости.

Как ранее заявили в МИД России, введённые Западом санкции лишь усугубили мировой продовольственный кризис.