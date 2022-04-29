В МИД России сообщили, что санкции Запада усугубили мировой продовольственный кризис

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Введённые Западом санкции лишь усугубили мировой продовольственный кризис, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
В МИД России сообщили, что санкции Запада усугубили мировой продовольственный кризис
  • РИА Новости

Он напомнил, что кризис начался уже много лет назад по ряду причин, включая пандемию COVID-19 и просчёт западных стран.

«Текущая ситуация усугубила проблему. Санкции Запада разорвали цепочки продовольственных поставок. Десятки иностранных судов находятся в портах Украины в Чёрном и Азовском морях, потому что они под санкциями. Мы готовы их отпустить, но украинское правительство не идёт на сотрудничество», — пояснил Лавров.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.

По информации Минобороны России, ВМС Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Чёрном морях 420 якорных мин.

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