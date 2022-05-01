МИД ФРГ заявил о возможной отмене санкций против России в случае прекращения спецоперации
- AP
«Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдёт только в том случае, если Россия выведет свои войска», — заявила Бербок.
По её словам, достижение мира на условиях Москвы не принесёт Европе желаемой безопасности.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины являются главными условиями снятия рестрикций в отношении России.