МИД ФРГ заявил о возможной отмене санкций против России в случае прекращения спецоперации

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild am Sonntag заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты в случае прекращения спецоперации на Украине.

«Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдёт только в том случае, если Россия выведет свои войска», — заявила Бербок.

По её словам, достижение мира на условиях Москвы не принесёт Европе желаемой безопасности.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины являются главными условиями снятия рестрикций в отношении России.