Глава британского МИД Трасс назвала условия снятия ограничений в отношении России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины являются главными условиями снятия рестрикций в отношении России.

«Cанкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск», — рассказала она.

Кроме того, от России будет затребовано обязательство о том, что в будущем агрессии не будет.

Трасс отметила, что необходимо удвоить ограничения против России и увеличить количество поставляемого Украине оружия и военной техники.

Ранее сообщалось, что британское правительство может отменить часть ограничительных мер в отношении России при условии изменения российской внешней политики.

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что санкции Запада в отношении Банка России будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование ситуации вокруг Украины, после чего страны должны прийти к определённым договорённостям, в том числе и о разморозке золотовалютных резервов.