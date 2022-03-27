Глава британского МИД Трасс назвала условия снятия ограничений в отношении России

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины являются главными условиями снятия рестрикций в отношении России.

«Cанкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск», — рассказала она.

Кроме того, от России будет затребовано обязательство о том, что в будущем агрессии не будет.

Трасс отметила, что необходимо удвоить ограничения против России и увеличить количество поставляемого Украине оружия и военной техники.

Ранее сообщалось, что британское правительство может отменить часть ограничительных мер в отношении России при условии изменения российской внешней политики.

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что санкции Запада в отношении Банка России будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование ситуации вокруг Украины, после чего страны должны прийти к определённым договорённостям, в том числе и о разморозке золотовалютных резервов.

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