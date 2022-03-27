Глава британского МИД Трасс назвала условия снятия ограничений в отношении России
«Cанкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск», — рассказала она.
Кроме того, от России будет затребовано обязательство о том, что в будущем агрессии не будет.
Трасс отметила, что необходимо удвоить ограничения против России и увеличить количество поставляемого Украине оружия и военной техники.
Ранее сообщалось, что британское правительство может отменить часть ограничительных мер в отношении России при условии изменения российской внешней политики.
Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что санкции Запада в отношении Банка России будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование ситуации вокруг Украины, после чего страны должны прийти к определённым договорённостям, в том числе и о разморозке золотовалютных резервов.