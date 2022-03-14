Экс-глава Центробанка Дубинин назвал условие снятия западных санкций

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что санкции Запада против Банка России будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг Украины, после чего страны должны будут прийти к определённым договорённостям, в том числе и о разморозке золотовалютных резервов.

Риск подобных санкций было очень трудно просчитать, сказал он в беседе с НСН.

«Введение санкций против Центральных банков применяется очень редко. Единственный пример за всю историю — это санкции против Центробанка Ирана. Активы размораживались только в гуманитарных целях и с них можно было платить за продовольствие для страны, когда там наступал голод. По высказыванию Владимира Путина, нам объявили экономическую войну. Если будут достигнуты какие-то решения, которые приведут к снятию санкций, то, видимо, эта часть санкций тоже будет сниматься и резервы будут размораживаться. Но, думаю, что это надолго, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг украинского вопроса», — подчеркнул Дубинин.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России.