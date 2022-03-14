Экс-глава Центробанка Дубинин назвал условие снятия западных санкций

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Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что санкции Запада против Банка России будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг Украины, после чего страны должны будут прийти к определённым договорённостям, в том числе и о разморозке золотовалютных резервов.
Экс-глава Центробанка Дубинин назвал условие снятия западных санкций
  • АГН «Москва»

Риск подобных санкций было очень трудно просчитать, сказал он в беседе с НСН.

«Введение санкций против Центральных банков применяется очень редко. Единственный пример за всю историю — это санкции против Центробанка Ирана. Активы размораживались только в гуманитарных целях и с них можно было платить за продовольствие для страны, когда там наступал голод. По высказыванию Владимира Путина, нам объявили экономическую войну. Если будут достигнуты какие-то решения, которые приведут к снятию санкций, то, видимо, эта часть санкций тоже будет сниматься и резервы будут размораживаться. Но, думаю, что это надолго, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг украинского вопроса», — подчеркнул Дубинин.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России.

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