Handelsblatt: Германия переживает «инфляционный шок» в сфере продовольствия

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Германия переживает «инфляционный шок» в сфере розничной торговли продуктами питания, при этом специалисты отмечают, что это только начало.

Об этом информирует газета Handelsblatt.

Как отмечается, цены на продукты в марте выросли более чем на 6%, свежие овощи подорожали более чем 14%, а растительное масло — на 17%.

«Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания», — приводятся слова партнёра консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.

По его словам, особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами.

Ранее Федеральное статистическое бюро ФРГ сообщило, что инфляция в стране в апреле в годовом выражении ускорилась до 7,4% по сравнению с 7,3% месяцем ранее.

Вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор заявил, что в случае ограничения импорта энергоносителей инфляция в ФРГ может составить 10% и более.

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