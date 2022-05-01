Handelsblatt: Германия переживает «инфляционный шок» в сфере продовольствия
Об этом информирует газета Handelsblatt.
Как отмечается, цены на продукты в марте выросли более чем на 6%, свежие овощи подорожали более чем 14%, а растительное масло — на 17%.
«Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания», — приводятся слова партнёра консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.
По его словам, особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами.
Ранее Федеральное статистическое бюро ФРГ сообщило, что инфляция в стране в апреле в годовом выражении ускорилась до 7,4% по сравнению с 7,3% месяцем ранее.
Вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор заявил, что в случае ограничения импорта энергоносителей инфляция в ФРГ может составить 10% и более.