Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 7,4% в апреле

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Инфляция в Германии в апреле в годовом выражении ускорилась до 7,4% по сравнению с 7,3% месяцем ранее, сообщило Федеральное статистическое бюро страны.
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 7,4% в апреле
  • Legion-Media

Как уточняется, в месячном выражении потребительские цены в Германии в апреле выросли на 0,8%.

Ранее вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор заявил, что в случае ограничения импорта энергоносителей инфляция в ФРГ может составить 10% и более.

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