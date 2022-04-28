Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 7,4% в апреле

Инфляция в Германии в апреле в годовом выражении ускорилась до 7,4% по сравнению с 7,3% месяцем ранее, сообщило Федеральное статистическое бюро страны.

Legion-Media

Как уточняется, в месячном выражении потребительские цены в Германии в апреле выросли на 0,8%. Ранее вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор заявил, что в случае ограничения импорта энергоносителей инфляция в ФРГ может составить 10% и более.