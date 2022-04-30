Автор портала 19FortyFive предупредил о рисках для экономики США из-за помощи Украине
- AFP
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«Поддержка ВСУ не бесплатна, а США и до этого находились в условиях большого экономического стресса», — заявил Дэвис.
По его словам, внешнеполитические действия США вредят как американцам, так и жителям Украины.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн.
Как отмечается, данный пакет помощи включает в себя тяжёлую артиллерию, гаубицы, боеприпасы, тактические БПЛА.