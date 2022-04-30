Автор портала 19FortyFive предупредил о рисках для экономики США из-за помощи Украине

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Американский учёный Дэниел Дэвис в статье для портала 19FortyFive заявил о рисках для экономики США из-за военной и экономической поддержки Украины.
Автор портала 19FortyFive предупредил о рисках для экономики США из-за помощи Украине
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

«Поддержка ВСУ не бесплатна, а США и до этого находились в условиях большого экономического стресса», — заявил Дэвис.

По его словам, внешнеполитические действия США вредят как американцам, так и жителям Украины.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн.

Как отмечается, данный пакет помощи включает в себя тяжёлую артиллерию, гаубицы, боеприпасы, тактические БПЛА.

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