Автор портала 19FortyFive предупредил о рисках для экономики США из-за помощи Украине

Американский учёный Дэниел Дэвис в статье для портала 19FortyFive заявил о рисках для экономики США из-за военной и экономической поддержки Украины.

«Поддержка ВСУ не бесплатна, а США и до этого находились в условиях большого экономического стресса», — заявил Дэвис.

По его словам, внешнеполитические действия США вредят как американцам, так и жителям Украины.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн.

Как отмечается, данный пакет помощи включает в себя тяжёлую артиллерию, гаубицы, боеприпасы, тактические БПЛА.