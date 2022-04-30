Das Erste: американские военные в ФРГ учат военных ВСУ пользоваться западным оружием

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Американские военнослужащие на военных базах США в Германии обучают украинских военных использованию западного оружия против России. Об этом сообщает Das Erste.
Das Erste: американские военные в ФРГ учат военных ВСУ пользоваться западным оружием
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff J Mitchell

По данным телеканала, на данный момент две группы примерно из 50 человек учат правильному обращению с американскими артиллерийскими орудиями.

По данным Министерства обороны США, обучение проводят 160 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые уже находились на Украине в учебных целях до начала военных действий.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что украинских военных обучают в разных странах, включая ФРГ, использовать переданные Соединёнными Штатами гаубицы.

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