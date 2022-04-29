Пентагон рассказал об обучении военных ВСУ стрельбе из гаубиц

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что украинских военных обучают в разных странах, включая ФРГ, использовать переданные Соединёнными Штатами гаубицы.

«Обучение уже происходит сейчас по использованию гаубиц. Уже две серии тренировок прошли, одна, мы можем подтвердить, в Германии», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, основное обучение проводят бойцы Национальной гвардии штата Флорида.

Он уточнил, что обучение проводится в трёх местах вне Украины, но два других не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Пентагон направит на Украину гаубицы и БПЛА в течение суток 12 самолётами в рамках новой партии военной помощи.