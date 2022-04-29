Пентагон направит Украине гаубицы и БПЛА в течение суток

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Пентагон направит на Украину гаубицы и БПЛА в течение суток 12 самолётами в рамках новой партии военной помощи.
Пентагон направит Украине гаубицы и БПЛА в течение суток
  • AP

«В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидается из США», — приводит заявление высокопоставленного представителя ведомства РИА Новости.

Он добавил, что очередная партия военной помощи будет включать в себя гаубицы калибра 155 мм, боеприпасы к ним, БПЛА «Феникс» и радары.

Ранее в эфире CNN официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получила большую часть обещанных США гаубиц, а более 50 военных ВСУ, прошедших подготовку по использованию вооружений, уже вернулись в страну.

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