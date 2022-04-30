Комитет ООН призвал Эстонию решить проблему безгражданства

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Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал Эстонию к решению проблемы безгражданства, говорится в пресс-релизе организации.
Комитет ООН призвал Эстонию решить проблему безгражданства
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«Несмотря на сокращение числа лиц без гражданства в 2021 году, в Эстонии всё ещё оставалось около 70 тыс. человек с неопределённым гражданством. Комитет рекомендует Эстонии продолжать усилия по выявлению таких людей и оказанию им помощи в получении гражданства», — приводит портал ERR текст пресс-релиза.

Также комитет призвал Эстонию принять план по искоренению безгражданства.

1 декабря 2020 года посольство России в Таллине заявило, что Эстония спустя 30 лет после подписания Резолюции о национальном равноправии не смогла обеспечить равные права всем меньшинствам, особенно русскоязычным. 

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