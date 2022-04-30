Глава департамента МИД России Ермаков заявил о недопустимости ядерного конфликта

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в интервью ТАСС заявил о недопустимости ядерного конфликта.

По его словам, Москва призывает другие государства придерживаться зафиксированной в документах логики о предотвращении ядерной войны, при этом сама чётко следует пониманию, что такой конфликт недопустим.

Также Ермаков добавил, что Запад с учётом всех опасностей в ядерной сфере должен осознать недопустимость антироссийской эскалации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.

Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.