Глава департамента МИД России Ермаков заявил о недопустимости ядерного конфликта

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Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в интервью ТАСС заявил о недопустимости ядерного конфликта.
Глава департамента МИД России Ермаков заявил о недопустимости ядерного конфликта
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

По его словам, Москва призывает другие государства придерживаться зафиксированной в документах логики о предотвращении ядерной войны, при этом сама чётко следует пониманию, что такой конфликт недопустим.

Также Ермаков добавил, что Запад с учётом всех опасностей в ядерной сфере должен осознать недопустимость антироссийской эскалации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.

Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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