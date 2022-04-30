Глава департамента МИД России Ермаков заявил о недопустимости ядерного конфликта
- РИА Новости
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По его словам, Москва призывает другие государства придерживаться зафиксированной в документах логики о предотвращении ядерной войны, при этом сама чётко следует пониманию, что такой конфликт недопустим.
Также Ермаков добавил, что Запад с учётом всех опасностей в ядерной сфере должен осознать недопустимость антироссийской эскалации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.
Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.