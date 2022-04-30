Bloomberg: США хотят смягчить визовые ограничения для ряда российских учёных

Белый дом рассматривает возможность отмены некоторых визовых требований для российских учёных, чтобы переманить их на работу в США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, власти США разрабатывают план с целью лишить российское руководство специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики.

По данным издания, США рассчитывают переманить на работу у себя магистров и обладателей учёной степени с опытом работы в области космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий, компьютерных систем, ядерных технологий и в других сферах.

Ранее Министерство финансов США сообщило о введении визовых ограничений в отношении 635 россиян за «подавление инакомыслия» и ситуацию вокруг Украины.