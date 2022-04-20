Минфин США сообщил о введении визовых ограничений в отношении 635 россиян

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Министерство финансов США сообщило о введении визовых ограничений в отношении 635 россиян за «подавление инакомыслия» и ситуацию вокруг Украины.
Минфин США сообщил о введении визовых ограничений в отношении 635 россиян
  • РИА Новости

«Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении 635 россиян, которые были причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в список также попали люди, чья деятельность, по мнению американской стороны, угрожает «территориальной целостности Украины».

Кроме того, ограничения ввели против лиц, причастных «к нарушению прав человека в тюрьмах и неофициальных тюрьмах на контролируемой Россией территории Донбасса на Украине».

Также сообщалось, что власти США ввели новые санкции в отношении ряда физических лиц и предприятий из России.

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