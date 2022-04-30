Лавров: НАТО пытается помешать политическому урегулированию ситуации на Украине
«Публично выражая поддержку киевскому режиму, страны НАТО делают всё, чтобы помешать завершению операции путём достижения политических договорённостей», — цитирует РИА Новости Лаврова.
По его словам, сейчас наблюдаются классические «двойные стандарты» и лицемерие западного истеблишмента.
Ранее глава российского МИД заявил, что Россия не считает, что находится в состоянии войны с НАТО, это увеличило бы риски ядерной войны.
Он также отмечал, что, поставляя оружие на Украину, НАТО вступает в прокси-войну с Россией.