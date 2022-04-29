Лавров: Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО
- РИА Новости
«Мы не считаем, что воюем с НАТО. Это стало бы ещё одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали (начала ядерной войны. — RT)», — сказал он.
Вместе с этим Лавров заявил о впечатлении, будто в НАТО считают, что ведут с Россией войну. Он напомнил о высказываниях ряда европейских лидеров и США, которые прямо говорят о том, что «президент России Владимир Путин должен проиграть, Россия должна быть побеждена».
Ранее глава российской дипломатии сообщил, что, поставляя оружие на Украину, НАТО вступает в прокси-войну с Россией.