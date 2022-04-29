Лавров: Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО

Россия не считает, что находится в состоянии войны с НАТО, это увеличило бы риски ядерной войны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Мы не считаем, что воюем с НАТО. Это стало бы ещё одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали (начала ядерной войны. — RT)», — сказал он.

Вместе с этим Лавров заявил о впечатлении, будто в НАТО считают, что ведут с Россией войну. Он напомнил о высказываниях ряда европейских лидеров и США, которые прямо говорят о том, что «президент России Владимир Путин должен проиграть, Россия должна быть побеждена».

Ранее глава российской дипломатии сообщил, что, поставляя оружие на Украину, НАТО вступает в прокси-войну с Россией.