Лавров: Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО

Короткая ссылка
Россия не считает, что находится в состоянии войны с НАТО, это увеличило бы риски ядерной войны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
Лавров: Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО
  • РИА Новости

«Мы не считаем, что воюем с НАТО. Это стало бы ещё одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали (начала ядерной войны. — RT)», — сказал он.

Вместе с этим Лавров заявил о впечатлении, будто в НАТО считают, что ведут с Россией войну. Он напомнил о высказываниях ряда европейских лидеров и США, которые прямо говорят о том, что «президент России Владимир Путин должен проиграть, Россия должна быть побеждена».

Ранее глава российской дипломатии сообщил, что, поставляя оружие на Украину, НАТО вступает в прокси-войну с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить