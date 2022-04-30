SZ: самолёт канцлера ФРГ Шольца пересёк Северный полюс, чтобы облететь Россию
Об этом информирует Süddeutsche Zeitung.
Как отмечается, самолёт канцлера ФРГ Airbus A350 Kurt Schumacher летел из Японии и пересёк Северный полюс около 13:00 (14:00 мск).
По данным издания, полёты через Северный полюс являются редкостью даже для опытных пилотов.
Ранее Росавиация в качестве ответных мер на запрет со стороны стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.
Позднее данный запрет был введён в отношении ещё нескольких стран.