SZ: самолёт канцлера ФРГ Шольца пересёк Северный полюс, чтобы облететь Россию

Самолёт канцлера Германии Олафа Шольца был вынужден пересечь Северный полюс, чтобы обойти российское воздушное пространство.

Об этом информирует Süddeutsche Zeitung.

Как отмечается, самолёт канцлера ФРГ Airbus A350 Kurt Schumacher летел из Японии и пересёк Северный полюс около 13:00 (14:00 мск).

По данным издания, полёты через Северный полюс являются редкостью даже для опытных пилотов.

Ранее Росавиация в качестве ответных мер на запрет со стороны стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

Позднее данный запрет был введён в отношении ещё нескольких стран.