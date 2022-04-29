Лукашенко: Россия и Белоруссия обладают достаточными ресурсами для преодоления санкций

Белоруссия и Россия обладают достаточными ресурсами и технологиями для противостояния западным санкциям. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Не получится поставить на колени за счёт санкций Белоруссию и Россию», — приводит его слова ТАСС.

Лукашенко отметил, что Москва и Минск обладают достаточными ресурсами, технологиями и интеллектом.

Ранее премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе телефонной беседы рассмотрели перспективы сотрудничества в условиях экономических санкций.

Как сообщил глава Минэкономики республики Александр Червяков в эфире телеканала «Беларусь 1», Минск и Москва на фоне западных санкций вырабатывают совместные проекты импортозамещающих производств, они должны быть представлены уже в апреле.