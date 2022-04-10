Россия и Белоруссия представят совместные проекты по импортозамещению в апреле

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Министр экономики Белоруссии Александр Червяков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Минск и Москва на фоне западных санкций вырабатывают совместные проекты импортозамещающих производств, они должны быть представлены уже в апреле.
Россия и Белоруссия представят совместные проекты по импортозамещению в апреле
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«Сроки определены, в этом месяце мы должны выполнить предварительную работу и представить правительствам. Что касается финансирования, то те проекты, которые будут иметь синергетический эффект для двух государства, имеют право финансироваться из бюджета Союзного государства», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент белорусская и российская стороны совместно ведут анализ всего выпадающего импорта из-за закрытия западных рынков.

Он указал, что по ряду позиций необходимо просто увеличить их производство, но есть такие группы товаров, которые не могут производить ни белорусские, ни российские предприятия.

«Здесь нужны новые проекты. По трём направлениям мы сейчас работаем, по каждой позиции определяем, где и кто будет производить эту продукцию, на окончательном этапе мы получим совместные инвестиционные проекты и возможность производить продукцию нового качества», — сказал министр.

Ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о важности импортозамещения.

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