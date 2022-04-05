Экономист Масленников высказался о важности импортозамещения

Ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников высказался о важности импортозамещения.

«Импортозамещение является осевой линией, вокруг которой необходимо выстраивать поддержку бизнеса», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Особенно эксперт выделил ситуацию с полупроводниками.

«Полупроводники нужны автопрому, авиации и всем технологически ёмким отраслям», — сказал Масленников.

Комментируя западные санкции, эксперт выразил мнение, что эффективно ответить на них можно комплексными и продуманными действиями.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье приглашают инвесторов для участия в проектах по импортозамещению.