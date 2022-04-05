Экономист Масленников высказался о важности импортозамещения
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«Импортозамещение является осевой линией, вокруг которой необходимо выстраивать поддержку бизнеса», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Особенно эксперт выделил ситуацию с полупроводниками.
«Полупроводники нужны автопрому, авиации и всем технологически ёмким отраслям», — сказал Масленников.
Комментируя западные санкции, эксперт выразил мнение, что эффективно ответить на них можно комплексными и продуманными действиями.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье приглашают инвесторов для участия в проектах по импортозамещению.