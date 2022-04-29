СВС: Канада планирует расширить уголовный кодекс совершёнными на Луне преступлениями
Как сообщает телеканал СВС, на данный момент совершение преступления во время полёта на МКС канадскими астронавтами будет приравниваться к совершённому злодеянию в Канаде.
Поправки стали следствием присоединения страны к проекту Lunar Gateway, в рамках которого планируется отправка на Луну.
Поправки в Уголовный кодекс Канады будут учитывать преступления, совершённые на станции Gateway, которую планируется построить на окололунной орбите.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».