СВС: Канада планирует расширить уголовный кодекс совершёнными на Луне преступлениями

Власти Канады внесли на утверждение в парламент поправки к уголовному кодексу страны, согласно которым предусматривается ответственность за совершённые на Луне преступления.

Как сообщает телеканал СВС, на данный момент совершение преступления во время полёта на МКС канадскими астронавтами будет приравниваться к совершённому злодеянию в Канаде.

Поправки стали следствием присоединения страны к проекту Lunar Gateway, в рамках которого планируется отправка на Луну.

Поправки в Уголовный кодекс Канады будут учитывать преступления, совершённые на станции Gateway, которую планируется построить на окололунной орбите.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».