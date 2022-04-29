Псаки: у Байдена есть возможность отправить на Украину помощь на $250 млн

Президент США Джо Байден может выделить Украине вооружений ещё на $250 млн, а для расширения поставок конгресс должен утвердить дополнительное финансирование, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Как вы знаете, мы выделили $3,5 млрд на военную помощь. У нас из этого осталось $250 млн... Чтобы продолжать оказывать им (украинцам. — RT) помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперёд по этому финансированию», — приводит слова Псаки РИА Новости.

Американский президент Джо Байден 28 апреля попросил у конгресса США ещё $33 млрд на поддержку Украины.

В Пентагоне заявили, что не считают эскалацией выделение этих денег.

Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины.