Блинкен: власти США поддержат возможные заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО
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«Мы, конечно, ждём выработки решения на этот счёт от них. Если они примут такое решение, то мы всячески поддержим его», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Блинкен также заявил, что США ожидают решения Швеции и Финляндии о подаче заявки на вступление в НАТО до июньского саммита альянса в Мадриде.
Ранее в российском МИД заявляли, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде выступили против проведения референдума по вопросу о членстве страны в НАТО.