Блинкен: власти США поддержат возможные заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Соединённые Штаты поддержат возможные заявки Швеции и Финляндии на присоединение к НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы, конечно, ждём выработки решения на этот счёт от них. Если они примут такое решение, то мы всячески поддержим его», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Блинкен также заявил, что США ожидают решения Швеции и Финляндии о подаче заявки на вступление в НАТО до июньского саммита альянса в Мадриде.

Ранее в российском МИД заявляли, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде выступили против проведения референдума по вопросу о членстве страны в НАТО.