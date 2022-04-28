Медведев допустил «распил» запрошенных Байденом $33 млрд на помощь Украине

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя планы Белого дома выделить Украине ещё $33 млрд, составил «задачу», сколько времени потребуется «на качественный распил этой суммы».
Медведев допустил «распил» запрошенных Байденом $33 млрд на помощь Украине
  • AP

«Задача. Условие: Байден обратится к конгрессу с предложением выделить $33 млрд на поддержку Украины ($20 млрд на войну, остальное на экономику и гуманитарную помощь). Вопрос: 1. Сколько процентов этой суммы украдут в текущей ситуации Зеленский с окружением, сколько украинские олигархи, а сколько освоят близкие к демократам американские компании, включая компании сына Байдена?» — написал Медведев в Telegram.

Во втором вопросе он спросил: «Какое время им потребуется на качественный распил этой суммы?»

Американский президент Джо Байден 28 апреля попросил у конгресса США ещё $33 млрд на поддержку Украины.

В Пентагоне заявили, что не считают эскалацией выделение этих денег.

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