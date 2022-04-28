Захарова назвала опасным прецедентом действия Запада по заморозке активов России

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что действия Запада по заморозке активов России — опасный прецедент и такие шаги дают Москве право на ответные действия.

«По принадлежащим России активам, которые в настоящее время заблокированы на зарубежных счетах, неоднократно подчёркивали, что считаем их заморозку нелегитимной, нарушающей все принципы международного права», — сказала она в ходе брифинга.

По словам представителя МИД, подобные действия могут быть интерпретированы как посягательство на суверенную собственность и «неприкрытое воровство».

«Отказ Запада от взаимодействия исключительно в правовом поле и дальнейшее усугубление ситуации с доступом государств, отдельных лиц к принадлежащим им активам лишь создаёт крайне опасный прецедент для всех участников Бреттон-Вудской системы», — добавила Захарова.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

По его словам, Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.