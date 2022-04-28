В МИД России заявили, что Украина официально не выходила из переговорного процесса

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Украина официально не выходила из переговорного процесса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России заявили, что Украина официально не выходила из переговорного процесса
  • РИА Новости

«Мы привержены мирному урегулированию, мы ждём, безусловно, те материалы, которые они готовы были бы предложить, исходя из того, что вроде бы они официально не выходили из переговорного процесса», — сообщила она на брифинге.

Захарова отметила, что анализ поведения киевских властей показывает, что «переговорные решения их не особо интересуют».

Ранее в МИД России заявили, что переговорные команды Москвы и Киева существуют, процесс не закончен. 

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