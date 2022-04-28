В МИД России заявили, что Украина официально не выходила из переговорного процесса

Украина официально не выходила из переговорного процесса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы привержены мирному урегулированию, мы ждём, безусловно, те материалы, которые они готовы были бы предложить, исходя из того, что вроде бы они официально не выходили из переговорного процесса», — сообщила она на брифинге.

Захарова отметила, что анализ поведения киевских властей показывает, что «переговорные решения их не особо интересуют».

Ранее в МИД России заявили, что переговорные команды Москвы и Киева существуют, процесс не закончен.