В МИД России заявили, что Украина официально не выходила из переговорного процесса
- РИА Новости
«Мы привержены мирному урегулированию, мы ждём, безусловно, те материалы, которые они готовы были бы предложить, исходя из того, что вроде бы они официально не выходили из переговорного процесса», — сообщила она на брифинге.
Захарова отметила, что анализ поведения киевских властей показывает, что «переговорные решения их не особо интересуют».
Ранее в МИД России заявили, что переговорные команды Москвы и Киева существуют, процесс не закончен.