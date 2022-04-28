Правительство: посол Японии Кодзуки не будет выслан из России

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Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки не входит в число восьми японских дипломатических работников, высылаемых из России по решению российского МИД, заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

«Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу личной информации восьми дипломатических работников, но среди этих восьмерых нет посла Кодзуки», — приводит ТАСС слова Мацуно на пресс-конференции.

Ранее руководствуясь принципом взаимности, российская сторона потребовала от восьми японских дипломатов покинуть страну до 10 мая.

12 апреля Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Япония стала недружественной для России страной.

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