Блинкен прокомментировал возможность открытия посольства США в Киеве
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«Дипломаты возвращаются на Украину на этой неделе, чтобы начать процесс открытия посольства в Киеве. Мои прогнозы: они начнут во Львове, на западной Украине, с целью открыть посольство насколько возможно скоро, но и насколько возможно безопасно», — цитирует его РИА Новости.
По оценкам госсекретаря США, процесс займёт «следующие несколько недель».
Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга подтвердил, что сотрудники американского посольства 26 апреля вернулись во Львов.
В конце февраля Госдепартамент призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.