Блинкен прокомментировал возможность открытия посольства США в Киеве

Американские дипломаты вскоре начнут работу во Львове, а посольство в Киеве откроется, когда позволит ситуация с безопасностью, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Дипломаты возвращаются на Украину на этой неделе, чтобы начать процесс открытия посольства в Киеве. Мои прогнозы: они начнут во Львове, на западной Украине, с целью открыть посольство насколько возможно скоро, но и насколько возможно безопасно», — цитирует его РИА Новости.

По оценкам госсекретаря США, процесс займёт «следующие несколько недель».

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга подтвердил, что сотрудники американского посольства 26 апреля вернулись во Львов.

В конце февраля Госдепартамент призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.