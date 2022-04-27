Полковник СВР в отставке Вавилова назвала обмен Ярошенко на Рида победой дипломатии
- РИА Новости
«Считаю это большой заслугой наших дипломатов, ведь у Константина выявлены уже давно проблемы со здоровьем. Думаю, что Виктор Бут, наверное, должен быть следующим», — сказала она.
Ранее адвокат Рида Сергей Никитенков заявил в беседе с RT, что у него не было сомнений в том, что обмен его подзащитного на российского лётчика Константина Ярошенко состоится.
27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.