Полковник СВР в отставке Вавилова назвала обмен Ярошенко на Рида победой дипломатии

Полковник Службы внешней разведки в отставке Елена Вавилова в беседе с RT назвала обмен осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, победой российской дипломатии.

«Считаю это большой заслугой наших дипломатов, ведь у Константина выявлены уже давно проблемы со здоровьем. Думаю, что Виктор Бут, наверное, должен быть следующим», — сказала она.

Ранее адвокат Рида Сергей Никитенков заявил в беседе с RT, что у него не было сомнений в том, что обмен его подзащитного на российского лётчика Константина Ярошенко состоится.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.