Адвокат американца Рида заявил, что не сомневался в его обмене на россиянина Ярошенко

Адвокат американца Тревора Рида Сергей Никитенков заявил в беседе с RT, что у него не было сомнений в том, что обмен его подзащитного, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на российского лётчика Константина Ярошенко состоится.

Никитенков заявил, что по делу Рида была подана кассационная жалоба и оно возвращается в суд первой инстанции.

При этом он добавил, что Рид не считает себя виновным.

«Его позиция была всегда «я не совершал этого», — сказал адвокат.

Никитенков уточнил, что его подзащитный «был согласен на обмен, если решение будет принято на уровне глав государств».

Кроме того, адвокат считает, что существует вероятность обмена приговорённого в США к 25 годам лишения свободы россиянина Виктора Бута.

«Это было заявлено, и все стороны будут к этому стремиться. Так или иначе, у обеих сторон есть заинтересованные лица», — сказал он.

Ранее стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.