Адвокат американца Рида заявил, что не сомневался в его обмене на россиянина Ярошенко
- AP
Никитенков заявил, что по делу Рида была подана кассационная жалоба и оно возвращается в суд первой инстанции.
При этом он добавил, что Рид не считает себя виновным.
«Его позиция была всегда «я не совершал этого», — сказал адвокат.
Никитенков уточнил, что его подзащитный «был согласен на обмен, если решение будет принято на уровне глав государств».
Кроме того, адвокат считает, что существует вероятность обмена приговорённого в США к 25 годам лишения свободы россиянина Виктора Бута.
«Это было заявлено, и все стороны будут к этому стремиться. Так или иначе, у обеих сторон есть заинтересованные лица», — сказал он.
Ранее стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.