Член ОП Данюк раскритиковал позицию Польши по пошлинам на импорт энергоресурсов из России

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, что Варшава попросит Еврокомиссию ввести пошлины на импорт угля, газа и нефти из России в размере от 25 до 35%.

«Мне кажется, это жест отчаяния, потому что мы видим, что Польша лишилась энергетических ресурсов, которые раньше поставляла Россия», — заявил аналитик.

Он подчеркнул, что Варшава будет ярким примером того, как «необдуманные, политически ангажированные решения» вредят не только экономике, но в целом благосостоянию польского общества.

«Конечно, они хотят, чтобы весь ЕС испытывал такие же сложности», — отметил Данюк.

Ранее Моравецкий заявил, что Варшава попросит Еврокомиссию ввести пошлины на импорт угля, газа и нефти из России в размере от 25 до 35%.

Кроме того, он выразил мнение, что нужно попытаться запретить России продавать нефть со скидкой другим странам, например Индии.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.